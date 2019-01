Павел Дуров ликвидирует головную компанию мессенджера Telegram

Лондон, , 22:04 — REGNUM Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, которая включена Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации. Такие данные следуют из материалов, опубликованных на сайте британского государственного реестра юридических лиц.

Компания Telegram Messenger LLP была зарегистрирована в феврале 2014 года. Согласно материалам британского реестра юридических лиц, Telegram Messenger LLP была создана в партнерстве с зарегистрированными на Британских Виргинских островах Telegram Messenger Inc. и Dogged Labs Ltd., а также Telegraph Inc., которая зарегистрирована в Белизе. Контроль над Telegram Messenger LLP принадлежал исключительно Дурову.

По данным российских СМИ, компания Telegram Messenger LLP была головной компанией мессенджера Telegram, который ныне запрещен к использованию в Российской Федерации.

Заявление на ликвидацию компании Telegram Messenger LLP было подписано 19 декабря 2018 года.

По предварительным данным, ликвидация Telegram Messenger LLP связана с намерением Дурова изменить структуру своего бизнеса и более плотно интегрировать в него принадлежащую ему блокчейн-платформу TON.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт Дурова с российскими властями начался после того, как он отказался передавать спецслужбам ключи расшифровки сообщений Telegram, как того требует российское законодательство. После этого мессенджер был запрещен на территории России. Однако полностью блокировать его Роскомандзору не удалось.