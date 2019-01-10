Bloomberg: Супруга Безоса после развода станет богатейшей женщиной в мире

Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Маккензи Безос — супруга богатейшего человека в мире, основателя Amazone Джеффа Безоса — после развода может стать богатейшей женщиной планеты. Об этом сегодня, 10 января, сообщает Bloomberg.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джефф Безос объявил, что разводится со своей супругой Маккензи, с которой они прожили в браке 25 лет. При этом Безос не уточнил, как именно будет распределена их совместная собственность.

Bloomberg отмечает, что в случае отсутствия брачного контракта и соглашения о разделе имущества, все активы, скорее всего, будут поделены пополам.

В таком случае Маккензи Безос может получить активы на сумму порядка $69 млрд, что автоматически делает её самой богатой женщиной на планете. Сейчас самой богатой женщиной считается внучка основателя производителя косметики L'Oreal Франсуаза Беттенкур Майерс, чьи активы оцениваются в $45,6 млрд.

Напомним, что журнал Forbes оценивает все активы Безоса в $137 млрд.