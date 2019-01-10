Роспотребнадзор разъяснил инициативу об ограничении домашней еды в школах

Москва, , 17:56 — REGNUM Подготовленный Роспотребнадзором проект поправок в санитарные правила и нормы питания школьников и воспитанников детских садов не предусматривает запрета на пронос домашней еды в школу. Об этом сообщили 10 января в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, речь идёт об ограничении использования принесённых детьми из дома продуктов и блюд для организации питания в школах.

На выбор родителями способа питания детей и их право давать ребёнку с собой дополнительную еду либо полностью заменять школьный рацион данное положение никак не распространяется, уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также отметили, что документ в настоящее время выставлен на общественное обсуждение, по итогам которого соответствующая норма будет детализирована. Ведомство сформулирует рекомендации о том, что можно приносить школьникам из дома и каким образом должен организовываться процесс питания в таком случае.

Например, предполагается разрешить использовать готовые к употреблению продукты питания, не относящиеся к группе скоропортящихся (фрукты, сухофрукты, орехи и прочее).

Кроме этого, в документ включён ряд новых положений. В частности, впервые предусматривается возможность учёта национальных и территориальных особенностей питания при построении цикличного меню, определяется обязательное включение в меню пищевых продуктов, обогащённых витаминами и микроэлементами, бифидобактериями, предусмотрено использование исключительно йодированной соли.

«Внедрение данного документа позволит существенно снизить риски здоровью детей, обусловленные пищевым фактором, а также существенно повысить роль здоровьесберегающей функции питания», — отметили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Роспотребнадзор опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов обновлённый проект санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей в общеобразовательных учреждениях.

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