В Волгоградской области заработал новый мусорный полигон

Волгоград, , 17:57 — REGNUM В Волгоградской области начал работу новый полигон по приему твердых коммунальных отходов. Как сообщила 10 января пресс-служба региональной администрации, новый объект — один из самых крупных в России полигонов, который отвечает всем требованиям безопасности.

Полигон открылся в Светлоярском районе. Он будет обслуживать южную часть областного центра, а также Октябрьский, Светлоярский и Котельниковский районы. Мощность нового объекта позволит принимать до 3 млн кубометров мусора в год. Рядом с полигоном созданы пункт сортировки отходов.

«Площадка удалена от жилых застроек и соответствует современным требованиям безопасности. Большое внимание уделено гидроизоляции, препятствующей попаданию загрязняющих веществ в почву», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2019 года во многих регионах России начала действовать новая система обращения с отходами. В Волгоградской области был выбран региональный оператор, который будет заниматься сбором, вывозом и утилизацией мусора. Кроме того, в 2019—2022 годах в области планируют направить около 665,6 млн рублей на создание мусороперерабатывающих комплексов. Например, в городе Михайловка будет построено предприятие, которое сможет перерабатывать более 100 тыс. тонн мусора в год.

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