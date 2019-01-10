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Вызов врача в Подмосковье уложат в полторы минуты

Общество

Также будет выделены субвенции для приобретения нового медицинского оборудования

Москва, 10 января 2019, 17:40 — REGNUM  В 2019 году на приобретение современного оборудования в медицинские учреждения Московской области будет выделено 7,1 млрд рублей, на ремонт — ещё 7,2 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московской областной думы.

В наступившем году стоит задача достичь 99-процентного показателя в получении лекарств день в день, а индивидуальное обеспечение уменьшить в два раза — с 14 до 7 дней. Также должна заработать Единая диспетчерская служба приёма вызовов, рассказал на выездном заседании комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы начальник управления организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Подмосковья Валерий Ступак.

«Мы ожидаем в полном объёме сокращения приёмов вызовов, чтобы было не более полутора минут. Бригады чтобы доезжали до пациента до 20 минут», — рассказал он.

Кроме того, в 2019 году во всех медучреждениях региона должен быть реализован проект «Добрая поликлиника». В 2018 году на новые правила перешли шесть населенных пунктов: Видное, Балашиха, Красногорск, Талдом, Луховицы, Раменский.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Добрая поликлиника» предполагает несколько изменений в медицинском обслуживании населения. Во-первых, врачей освобождают от работы по вызовам на дом, благодаря чему время приёма должно увеличиться до 7,5 часов. Во-вторых, для работы по вызовам на дом создадут отдельную службу неотложной помощи, сотрудники которой также будут посещать маломобильных пациентов.

Кроме того, всех врачей обещают обеспечить компьютерами, а в холлах больниц создать специальные посты для медсестер. Также врачам обещают дополнительно оплачивать работу в выходные дни.

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