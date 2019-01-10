Вице-спикера Брянской облдумы будут судить за взятки

Брянск, , 15:34 — REGNUM В Брянске завершено расследование уголовного дела в отношении вице-спикера Брянской областной думы Юрия Гапеенко. Как сообщили 10 января в пресс-службе регионального СУ СК РФ, депутат обвиняется в получении 240 тыс. рублей от представителей коммерческих фирм, которым обещал общее покровительство.

В отношении Юрия Гапеенко было возбуждено дело по статье «Получение взятки в крупном размере лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации». По данным следователей, в 2018 году зампредседателя регионального парламента получил деньги от трех коммерческих организаций. Они работают в сфере обращения с отходами. Суммы были не очень большие — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. За передачей взяток следили сотрудники ФСБ.

«В ближайшее время уголовное дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что Юрий Гапеенко был задержан летом 2018 года. Его членство в партии «Единая Россия», которую он представляет в думе, было приостановлено.

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