Paramount может отказаться работать с Лассетером из-за секс-скандала

Лос-Анджелес, США, , 14:19 — REGNUM Новость и назначении Джона Лассетера главой анимационного подразделения Skydance вызвала негодование не только у организаций по защите прав женщин, но и у главного партнёра студии — Paramount Pictures. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, несколько топ-менеджеров Paramount считают, что компании стоит отказаться от выпуска фильмов, произведённых под руководством Лассетера. По их мнению, сотрудничество с режиссёром может нанести студии репутационный ущерб. Помимо этого, в Paramount опасаются потенциальной потери контрактов с актёрами, которые могут объявить Лассетеру бойкот.

Skydance и Paramount сотрудничают на протяжении восьми лет и занимаются совместным производством таких фильмов, как «Аннигиляция», «Джек Ричер», «Стартрек» и «Миссия невыполнима». Также Paramount планировала выступить дистрибьютором двух первых анимационных картин производства Skydance, однако теперь ситуация может измениться.

Напомним, бывший режиссер студий Pixar и Walt Disney Animation Studios Джон Лассетер, ранее покинувший пост после обвинений в сексуальных домогательствах, возглавил анимационное подразделение студии Skydance. Это вызвало критику со сторону общественных организаций по защите прав женщин. В частности, представители движения Time’s Up заявили, что это решение «лишний раз закрепляет сломанную систему, которая позволяет влиятельным мужчинам действовать без каких-либо последствий».

Читайте ранее в этом сюжете: Основатель Pixar после секс-скандала устроился в студию Skydance