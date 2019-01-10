Абсолютная нищета должна покинуть китайский Тибет до конца 2019 года

Лхаса, Китай, , 13:40 — REGNUM Власти китайского Тибета намерены побороть абсолютную нищету в регионе до конца 2019 года, обеспечив стабильным заработком 150 тыс. человек, сообщает 10 января газета «Жэньминь жибао».

«В этом году мы отмечаем 70-ю годовщину основания Китайской народной республики, этот год является ключевым для страны в достижении цели построения общества умеренного достатка во всех аспектах», — заявил председатель правительства Тибета Цичжала.

По его словам, в 2019 году также Китай отмечает 60-ю годовщину демократических реформ в Тибете, а также ключевым в деле борьбы с нищетой. Он отметил, что в 2018 году более 180 тыс. человек были выведены из беспробудной нищеты.

За прошедший год было запущено более 700 проектов борьбы с бедностью, обучено 36 тыс. нищих фермеров и пастухов, а также предоставлено более 47 тыс. новых рабочих мест в сфере защиты экологии.

«Во имя достижения указанных целей, Тибету необходимо совместить стратегию борьбы с бедностью, а также стратегию «оживления» сельских районов, обеспечивая промышленное развитие и создание новых рабочих мест, переселение жителей отсталых районов и ускорение строительства инфраструктуры в этих районах», — заявил Цичжала.

Отмечается также, что ВРП сельских районов Тибета в 2019 году должен вырасти на 13% в целом, в то время, как в городе этот показатель увеличится по меньшей мере на 10%. Новые рабочие места будут созданы для 50 тыс. жителей крупных и небольших городов.

Напомним, что борьба с нищетой является стратегической задаче, поставленной нынешним руководством поднебесной. Начатая еще 40 лет назад при помощи реформ открытости, только в последнюю пятилетку эта борьба стала приоритетной оформленной стратегией. К 2020 году Китай намерен окончательно побороть нищету, став страной умеренного достатка во всех аспектах.

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