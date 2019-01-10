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Госорганы Казахстана предоставили налоговой более 5 млн ошибочных сведений

Общество

С 1 октября 2018 года жители республики стали получать штрафы по просроченной оплате налогов на несуществующее имущество

Астана, 10 января 2019, 13:18 — REGNUM  Государственные органы Казахстана предоставили налоговой службе республики 5,1 млн ошибочных сведений о физических лицах. Об этом говорится в ответе министра финансов Казахстана Алихана Смаилова на запрос депутатов Мажилиса парламента, сообщает 10 января агентство «КазТАГ».

В рамках актуализации баз данных уполномоченных органов проверено 19,6 млн сведений, из которых 5,1 млн или 26,1% оказались ошибочными. Среди частых ошибок при регистрации транспортного средства встречается некорректный ИНН, адрес, объем двигателя, дата регистрации и другие неточности.

По состоянию на 1 января государственные органы актуализировали 4,8 млн сведений.

Напомним, 5 декабря 2018 года депутаты Мажилиса парламента Казахстана сообщили, что с 1 октября 2018 года жители республики стали получать штрафы по просроченной оплате налогов на несуществующее имущество.

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Налог на доходы физических лиц
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