Госорганы Казахстана предоставили налоговой более 5 млн ошибочных сведений

Астана, , 13:18 — REGNUM Государственные органы Казахстана предоставили налоговой службе республики 5,1 млн ошибочных сведений о физических лицах. Об этом говорится в ответе министра финансов Казахстана Алихана Смаилова на запрос депутатов Мажилиса парламента, сообщает 10 января агентство «КазТАГ».

В рамках актуализации баз данных уполномоченных органов проверено 19,6 млн сведений, из которых 5,1 млн или 26,1% оказались ошибочными. Среди частых ошибок при регистрации транспортного средства встречается некорректный ИНН, адрес, объем двигателя, дата регистрации и другие неточности.

По состоянию на 1 января государственные органы актуализировали 4,8 млн сведений.

Напомним, 5 декабря 2018 года депутаты Мажилиса парламента Казахстана сообщили, что с 1 октября 2018 года жители республики стали получать штрафы по просроченной оплате налогов на несуществующее имущество.

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