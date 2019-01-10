Ингушетия: за помощь в поимке убийц Белхароева обещают 30 млн рублей

Магас, , 12:30 — REGNUM Родные убитого в Ингушетии религиозного деятеля Ибрагима Белхароева объявили вознаграждение за помощь в поимке преступников. Его сумма составляет 30 млн рублей, пишет «Кавказский узел». Информация о вознаграждении опубликована в социальных сетях и в ингушских Telegram-каналах.

Напомним, правнук шейха Батал-хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев был убит в ночь на 31 декабря 2018 года в Назрани. По данным следствия, в 00:30 на пересечении улиц Осканова и Пионерская его автомобиль Hyundai Solaris был обстрелян неизвестными.

Сам Белхароев скончался на месте от полученных ранений, а его водитель был госпитализирован. На месте преступления были найдены стреляные гильзы калибра 7,62 и 5,45 мм. Предполагается, что преступников было несколько. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ: «Убийство, совершенное группой лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц», «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

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Стоит напомнить, что религиозного деятеля Ибрагима Белхароева не раз пытались убить. Так, в 2016 году был взорван его автомобиль, при этом сам Белхароев не пострадал. В 2017 году сотрудники ФСБ задержали двоих подозреваемых в покушении на него, в местах проживания которых были найдены взрывчатые вещества.

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