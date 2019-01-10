Снегопад парализовал движение транспорта в городах центрального Китая

Чжэнчжоу, Китай, , 11:40 — REGNUM Около 27 автомагистралей в провинции Хэнань центральной части Китая были закрыты в связи с мощными снегопадами, обрушившимися на регион, передает 9 января агентство Синьхуа.

В большинстве районов южной части реки Хуанхэ в провинции Хэнань выпал снег от слабого до умеренного. В то же время на города Наньян и Синьян обрушились мощные снегопады, прекращения которых не ожидается в ближайшие часы.

Местная метеорологическая обсерватория утром по местному времени 9 января объявила желтый уровень погодного предупреждения в связи с гололедицей на дорогах. Пассажирским транспортным средствам с количеством посадочных мест от семи и более запрещено выезжать на шоссе в городах Кайфэн, Синьян и Наньян из соображений безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с сильным похолоданием на севере Китая в конце декабря 2018 года был объявлен синий уровень погодной опасности. Прежде всего это коснулось ряда районов вдоль реки Хуанхэ.

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