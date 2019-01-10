В «небесные сети» Китая за четыре года попались 5 тыс. беглых преступников

Пекин, , 10:46 — REGNUM Глобальная охота на коррупционеров, проводимая центральным правительством Китая, принесла в 2018 году весомые плоды, сообщает 10 января агентство Синьхуа.

В общей сложности в Китай было возвращено 1335 беглецов, которые в совокупности увезли с собой 3,54 млрд юаней ($519,44 млн) незаконно заработанных денежных средств. Деньги были успешно возвращены в китайскую казну.

В число беглецов вошли 307 бывших членов Компартии Китая или госслужащих, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и в Национальной надзорной комиссии. Из них пятеро входили в число 100 самых разыскиваемых беглых китайских коррупционеров в списках Интерпола.

Напомним, что Китай проводит кампанию по поимке беглых коррупционеров Sky Net (англ. «Небесная сеть») уже в течение четырех лет подряд. В фокусе кампании — преступники, которые решили скрыться от ответственности за рубежом. Благодаря кампании власти Китая за все время смогли вернуть в страну 5 тыс. беглецов из более чем 120 стран и регионов мира.

Среди них 56 человек проходили по спискам Интерпола под уведомлением с красным углом, что означает необходимость их немедленной выдачи властям Китая в случае их поимки. В общей сложности 10 млрд юаней было возвращено в Поднебесную за указанный срок.

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