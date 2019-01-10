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Семье погибшего в Южной Корее певца выплатят $984 тыс

Общество

Семье погибшего выплатят компенсацию

Сеул, 10 января 2019, 10:42 — REGNUM  Семья южнокорейского исполнителя Син Хэчхоля, потребовавшая возмещение ущерба, выиграла суд, сообщает телеканал YTN.

Суд апелляционной инстанции г. Сеула постановил, что глав врач больницы Seoul Sky Hospital и страховая компания выплатят родственникам певца 1,1 млрд вон (~$984 тыс).

Отмечается, что в октябре 2014 года певца доставили в больницу с сердечной недостаточностью, как сообщалось ранее он перенес операцию по перевязке желудка для избавления от лишнего веса.

Глав врача привлекли к уголовному делу по подозрению в пренебрежительном осмотре и лечении пациента и приговорили к одному году лишения свободы.

Напомним, дебют Син Хэчхоля состоялся в 1988 году. За свою музыкальную карьеру он выпустил свыше 30 альбомов, причем в разных жанрах: от современного рока до джаза и техно.

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