Предполагаемый виновник резонансного ДТП в Екатеринбурге оставлен в СИЗО

Екатеринбург, , 10:01 — REGNUM В Екатеринбурге предполагаемый виновник резонансного ДТП на улице Фурманова оставлен в СИЗО. Под стражей он пробудет до 13 апреля, сообщает издание Накануне.Ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 14 ноября. Водитель автомашины «Хонда» выехал на пешеходную часть и сбил троих человек: мужчину, женщину и коляску с ребёнком.

Женщина и ребёнок были госпитализированы и пережили несколько операций. Сейчас они идут на поправку. А в отношении водителя возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Также выяснилось. что ещё летом он был лишён права управления транспортом.

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