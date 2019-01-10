В Алма-Ате в увеселительных заведениях установят камеры видеонаблюдения

Алма-Ата, Казахстан, , 09:18 — REGNUM Полиция Алма-Аты ужесточит контроль правопорядка в увеселительных заведениях города, сообщает 10 января агентство «Казинформ» со ссылкой на городской департамент полиции.

В Алма-Ате состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате (администрации) города, в ходе которого рассматривались проблемы правопорядка в увеселительных заведениях.

По итогам заседания участники комиссии решили продолжить мониторинг увеселительных заведений. И. о. начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Алма-Аты Торехан Исин уточнил, что владельцы подобных заведений обязаны использовать только лицензированные охранные компании.

Владельцев также обязали установить камеры видеонаблюдения как внутри помещения, так и на прилегающей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января в Караганде у ресторана «Древний Рим» произошла драка, в результате которой погиб один человек, еще двое пострадали.