Москвичам расскажут, как сохранить психологическое здоровье

Москва, , 08:41 — REGNUM В Москве в парке «Зарядье» 17 января состоится лекция «Как сохранить психологическое здоровье в мегаполисе», сообщается на портале мэра столицы.

Всем желающим расскажут, как сохранить психологическое здоровье, выйдя на работу после длинных новогодних праздников. Лекция т в павильоне «Заповедное посольство» проведет психолог Никита Чернов.

В мэрии отметили, что для участия в лекции необходимо предварительно зарегистрироваться.

Лекция о психологическом здоровье также будет транслироваться онлайн в «Фейсбуке» и на с странице mos.ru в «Одноклассниках» и «В контакте».

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Как сообщало ИА REGNUM, в России завершились новогодние каникулы. Они продлились с 30 декабря по 8 января. С 12 по 25 января в клиниках Москвы пройдут Дни открытых дверей, где можно будет бесплатно пройти обследования и получить консультации врачей.

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