Слухи в Казахстане сильней официоза: мнение

Астана, , 20:20 — REGNUM «О трагедии в Караганде люди стали узнавать не от полиции, а из интернета. И это не первый случай, когда официальные структуры молчат, а слухи и домыслы тем временем спокойно распространяются во всемирной паутине», — заявил казахстанский политолог Замир Каражанов, комментируя ИА REGNUM драку в ресторане, которая закончилась убийством одного человека.

Политолог объясняет, что причиной возмущения людей являются скорее не национальности участников инцидента, а «уровень криминогенной обстановки в городах Казахстана в целом».

«К сожалению, это не первое резонансное преступление в Казахстане. В прошлом году среди белого дня в Алма-Ате убили пятикратного чемпиона Казахстана по фигурному катанию, бронзового призера Олимпиады Дениса Тена. Спрашивается, почему правоохранительные органы ничего не предпринимают? Почему владельцы ресторанов, в данном случае я говорю про инцидент в Караганде, предпочитают разбираться сами, а не вызывать полицию? Это к вопросу о низкой эффективности правоохранительной системы в целом. Да и судебной системы, наверное, тоже», — подчеркивает он.

По мнению эксперта, эта ситуация выявила еще одну проблему в официальных структурах Казахстана. А именно — неэффективную информационную работу.

«При освещении таких тем в первую очередь нужно полагаться на официальные источники информации. А это в Казахстане на сегодняшний день — большая проблема. О трагедии в Караганде люди стали узнавать не от полиции, а из интернета. И это не первый случай, когда официальные структуры молчат, а слухи и домыслы тем временем спокойно распространяются во всемирной паутине», — поясняет Замир Каражанов.

Собеседник редакции отмечает, что «это не первый подобный случай».

«Помните теракты в Актюбинске? Почему-то председатель комитета нацбезопасности пошел на встречу с президентом Нурсултаном Назарбаевым, и было сказано, что террористы захватили детский сад. Оказывается, первоисточником этой информации были СМИ, и снова возникает вопрос — почему спецслужбы эти данные, во-первых, не проверили, а во-вторых, не отреагировали на них публично?» — спрашивает Каражанов.

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Политолог утверждает, что госорганы Казахстана «не умеют работать с информацией оперативно и качественно».

"Официальные запросы от журналистов — это, как правило, письма без ответа. Недостаток информации замещается слухами и вольными интерпретациями происходящий событий и какими-то странными выводами», — уточняет он.

По мнению эксперта, «власть слухов в Казахстане оказывается намного сильнее, чем официальная, проверенная информация».

"Были случаи, когда люди, руководствуясь слухами, выстраивались в очереди перед банками и забирали деньги. Недоверие к публичной позиции госорганов, помноженное на неумение этих же структур работать с информацией, приводит к тому, что информационную повестку в стране формируют не те, кто, по идее, должен это делать», — подчеркивает он.

Отвечая на вопрос о межэтнической ситуации в Казахстане, аналитик предлагает рассматривать его с двух точек зрения — обывательской и околонаучной.

«В межнациональной среде Казахстана острых негативных процессов не наблюдается. Инцидент произошел в Караганде и на другие города не распространился. Впрочем, даже предпосылок такого развития событий не было. Население страны наблюдает за тем, что произошло. Казахстан — многонациональная страна. Многонациональный состав населения и многолетнее проживание бок о бок представителей самых различных культур позволяет накапливать определенный опыт повседневной жизни».

Если же рассматривать этот вопрос с околонаучной точки зрения, то здесь, по мнению эксперта, ситуация складывается следующим образом:

«В Казахстане происходят изменения, связанные с самоидентификацией населения. Все более важной становится не принадлежность к этнической группе, а понимание территории. То есть национальные диаспоры за рубежом объединяют не просто казахов, а казахстанцев — людей, которые родились и выросли в Казахстане вне зависимости от национальности».

Подводя итог, политолог подчеркивает, что «процесс формирования идентичности рассчитан на десятки лет».

"Это нормальное явление. Оно в том числе свидетельствует о том, что системных противоречий на межэтническом уровне в Казахстане нет», — констатирует Замир Каражанов.