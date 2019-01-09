В Белоруссии вынесен первый в 2019 году смертный приговор

Могилёв, Белоруссия, , 19:59 — REGNUM Суд в Могилёвской области вынес смертный приговор 36-летнему жителю Бобруйска, признанному виновным в убийстве двух женщин с особой жестокостью. Об этом сообщает 9 января пресс-служба Верховного суда Белоруссии.

В ходе судебного процесса было установлено, что летом 2018 года осуждённый в своей квартире распивал спиртные напитки с двумя случайными знакомыми. Из-за произошедшей ссоры преступник решил устроить расправу над женщинами. Он нанёс потерпевшим около ста ударов молотком и ножом, от полученных травм они скончались на месте.

Суд постановил назначить мужчине исключительную меру наказания — расстрел, а также взыскать свыше 100 тысяч белорусских рублей (около $50 тысяч) в пользу семей пострадавших.

«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке», — уточнили в Верховном суде.

По сообщениям белорусских СМИ, защита осуждённого уже заявила о намерении обжаловать приговор.

Напомним, что Белоруссия остаётся единственной страной СНГ, на территории которой применяется смертная казнь. Такая мера наказания предусмотрена законодательством республики в соответствии с конституционной нормой, которая была поддержана гражданами на референдуме.

В 2017 году президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о готовности отменить смертную казнь в стране в случае достижения общественного консенсуса по данному вопросу.