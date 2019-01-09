Минкульт ЛНР: в республике для детей работают почти 50 школ искусств

Луганск, , 18:45 — REGNUM С 2014 года в Луганской Народной Республике (ЛНР) была сформирована система обучения детей в сфере культуры и искусств, заявили в министерстве культуры, спорта и молодежи республики, сообщает 9 января «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, на территории республики работают 34 школы искусств, 10 музыкальных школ и четыре художественных школы, то есть всего 48 учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусств.

Отмечается, что особых проблем с наполнением школ педагогами нет: школы укомплектованы на 87,63%, в них работают более 1,15 тыс. учителей. При этом учащихся в школах в 10 раз больше — 11,838 тыс. человек.

Напомним, в 2018—2019 году в ЛНР количество учеников увеличилось на 800 человек, всего в школах обучаются 88,532 тыс. человек с первого по 11 классы.

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