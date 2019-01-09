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Китайский университет выделил гранты для абитуриентов из Казахстана

Общество

Размер стипендии составляет 24542 – 34358 рублей

Астана, 9 января 2019, 15:18 — REGNUM  Тяньцзиньский университет выделил гранты для студентов из Казахстана по специальностям архитектура, гражданское строительство, химическая инженерия и технология, механическая инженерия, материаловедение и инженерия, бизнес и управление. Об этом сообщили 9 января в АО «Центр международных программ».

Грант обеспечивает бесплатное обучение, проживание в общежитии, стипендию в размере 2500−3500 юаней в месяц (24 542 — 34 358 рублей) и медицинскую страховку. К кандидатам также предъявляются требования знания китайского и английского языков.

Отметим, Китай ежегодно увеличивает количество образовательных грантов для иностранных абитуриентов. В 2018 году в КНР обучались 14 224 студентов из Казахстана. По данному показателю республика занимает девятое место.

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