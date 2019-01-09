Доверие жителей Франции к правительству страны восстанавливается — опрос

Париж, , 14:44 — REGNUM Доверие жителей Франции к главе государства Эммануэлю Макрону и главе правительства Эдуарду Филиппу вновь возрастает в начале января 2019 года, сообщает Le Figaro.

Согласно опросу французского института общественного мнения, проведенного в начале января 2019 года, действия главы государства одобряют 28% опрошенных.

Ни в одной области Макрон не получает одобрения большинства французов. К примеру, 30% граждан Франции считают, что глава государства ведет «хорошую экономическую политику».

Рейтинг Эдуарда Филиппа также восстанавливается и дошел до 33%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после протестов «желтых жилетов» во Франции в ноябре — декабре 2018 года рейтинг главы государства упал до 18%, а популярность премьер-министра страны — до 21%.

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