Муфтий Ингушетии не собирается отвечать перед коллегами за шариатские суды

Магас, , 14:06 — REGNUM Сообщения, распространяемые в интернете по поводу заседания Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), намеченного на 12 января, на которое приглашен муфтий Ингушетии Иса Хамхоев, он сам считает слухами. Муфтий предложил своим коллегам из КЦМСК прибыть в Ингушетию и на месте проверить работу муфтията республики.

Об этом говорится в сообщении Духовного центра мусульман Ингушетии. В нем отмечается, что приглашений Хамхоева для обсуждения деятельности духовного органа Ингушетии не поступало ни письменно, ни устно. При этом муфтий встречался в декабре со своими коллегами во время рабочей поездки в Турцию, и духовные лидеры якобы опровергли слухи о привлечении его к ответу за шариатские суды.

«Исходя из сложившейся ситуации, дабы пресечь подобные слухи, муфтий Иса-хаджи сам приглашает в ДЦМ РИ всех муфтиев Координационного центра в любое удобное для них время. Лучше всего о работе муфтията любые религиозные деятели узнают на месте», — говорится в пресс-релизе организации.

Напомним, в конце декабря 2018 года члены Координационного центра мусульман Северного Кавказа пригласили главу муфтията Ингушетии Ису Хамхоева на свое заседание для выяснения ситуации с проведением шариатских судов над политическими деятелями. В заявлении муфтиев, которое цитирует IslamNews, говорится, что муфтии считают, что «неправильная трактовка норм шариата вводит народ в смуту, служит почвой для потенциальных межнациональных и внутриконфессиональных конфликтов».

Как ранее сообщалось, 15 декабря в Назрани состоялось заседание шариатского суда, на котором ряду депутатов парламента был задан вопрос о ходе голосования 4 октября по вопросу ратификации соглашения о границе между Ингушетией и Чечней.

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