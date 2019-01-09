Боец Хабиб Нурмагомедов взялся исполнить детские мечты

Махачкала, , 13:30 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов взялся осуществить детские мечты. В канун Нового года чемпион UFC на своей странице, а Instagram дал старт акции «Письмо Хабибу». Участникам предлагалось написать о своих самых больших желаниях, десять из которых спортсмен пообещал исполнить. Сегодня, 9 января, боец опубликовал имена победителей акции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Двоих детей вместе с их родителями Нурмагомедов обещает отправить в хадж к святым местам в Саудовской Аравии. Страдающий мышечной дистрофией 13-летний Курбан попросил жизненно необходимый ему аппарат-откашливатель, а больной ДЦП 8-летний Аймен попросил купить для него инвалидную коляску. Спортсмен также пообещал 7-летнему Мураду подарить квадрокоптер, а 17-летнему Эжеру, который также занимается смешанными единоборствами, — организовать сборы в лагере своего отца и первого тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Мальчик Ратмир с двусторонней нейросенсорной глухотой пожаловался, что ему очень сложно найти тренера, который согласится заниматься с «особенным» учеником, и попросил чемпиона организовать для таких детей специализированный спортивный клуб. На это боец ответил, что весной 2019 года в Москве планируется открытие его зала, в котором будет отдельная бесплатная группа для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Александр из Казахстана в своём сообщении попросил Хабиба Нурмагомедова выступить с наставлениями перед детьми из детских домов города Караганды. По его мнению, после общения с чемпионом UFC у ребят появится мотивация к жизни и стремление к успеху. Спортсмен пообещал выполнить просьбу в 2019 году. В наступившем году боец также планирует посетить Хабаровский край, чтобы увидеться с игроками детской футбольной команды «Локомотив» из города Вяземского. Семилетний Макар попросил у бойца из Дагестана спортивную форму для себя и своих товарищей по команде.

Наконец, маленького Билала, который мечтает попасть на просмотр в школу футбольного клуба «Барселона», Нурмагомедов пригласил принять участие в тренировке другого гранда — мадридского «Реала», а также посетить февральский матч Лиги чемпионов между испанским клубом и голландским «Аяксом». Отметим, что в акции в общей сложности приняли участие более 10 тысяч человек из регионов России и стран СНГ.

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Напомним, это не первая благотворительная инициатива от Хабиба Нурмагомедова. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ноябре боец посетил Нигерию, где принимал участие в проекте по строительству медицинских центров и ремонту разбитых колодцев. В Африку спортсмен планирует вернуться весной 2019 года для воплощения в жизнь новых проектов.