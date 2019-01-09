В обновлении для игры Spider Man может появиться Фантастическая Четвёрка

Нью-Йорк, США, , 11:04 — REGNUM Компания Marvel в своём Twitter-аккаунте анонсировала новое обновление для игры Spider Man. Оно выйдет в рамках акции «Неделя Фантастической Четвёрки».

https://twitter.com/MarvelGames/status/1082774846298177536

В публикации Marvel Games указано, что игру Spider Man ожидает что-то «фантастическое». Одни геймеры предполагают, что обновление введет в игру новый костюм для Человека-паука, который по сюжету комиксов некоторое время был членом Фантастической Четвёрки. Другие считают, что в игре может появиться отдельная сюжетная кампания, посвящённая Человеку-факелу, одному из самых популярных персонажей команды.

Также часть фанатов считает, что изменения затронут архитектуру виртуального Нью-Йорка и добавят в игру здание Бакстера — штаб Фантастической Четвёрки по комиксам. Разработчики обещают сообщить подробности нового обновления в ближайшее время.

Напомним, что «Фантастическая Четвёрка» — команда супергероев издательства Marvel Comics. Персонажей придумали Стэн Ли и Джек Кирби, а эта серия комиксов стала одной из самых популярных для издательства. По вымышленной биографии, Фантастическая Четвёрка — квартет астронавтов-исследователей, получивших сверхъестественные способности в результате космического облучения. Со временем состав команды неоднократно менялся, и в него входили другие супергерои: Человек-паук, Человек-муравей, Чёрная пантера и др.

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