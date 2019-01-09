Экипаж «Камаза» финишировал первым на втором этапе «Дакара-2019»

Лима, , 10:13 — REGNUM Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева преодолел 342-километровый участок второго этапа гонки «Дакар-2019» и финишировал первым в грузовом зачёте, сообщает 9 января пресс-служба «Камаза».

Отмечается, что в ралли принимают участие четыре экипажа команды российского автопредприятия. Итоги второго дня подвёл руководитель команды Владимир Чагин: «Сегодня отличную оценку можно поставить экипажам Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова».

Дважды в течение дня российским экипажам пришлось выступить в качестве спасателей: в самом начале этапа экипаж Сотникова оказал помощь экипажу известного китайского пилота Хан Вэя, столкнувшемуся с техническими проблемами в первой половине маршрута. Ближе к концу спецучастка для помощи белорусскому экипажу Сергея Вязовича останавливался экипаж Айрата Мардеева.

Напомним, ралли «Дакар-2019» проходит в Перу с 6 по 17 января. Сегодня участникам всех классов предстоит преодолеть 331-километровый участок от Сан-Хуан-де-Марконы до Арекипы. Старт будет дан на берегу океана, и по ходу дня гонщики поднимутся на 2000 метров над уровнем моря.

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