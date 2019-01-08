Свиной и гонконгский грипп атаковал Ростовскую область — Роспотребнадзор

Ростов-на-Дону, , 23:18 — REGNUM Начало 2019 года в Ростовской области ознаменовано выявлением свиного и гонконгского гриппа. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора информируют уже о 12 случаях, сообщается на официальном сайте ведомства.

По результатам исследований клинического материала в первую неделю 2019 года вирус гриппа определен в 12-ти случаях. Так, вирус гриппа А (Н1N1)pnd 2009 (свиной грипп) обнаружен у девяти человек, А (Н3N2) (гонконгский грипп) — у трёх человек. Для сравнения: по данным на 2 января 2019 года вирус гриппа был определен в шести случаях: вирус гриппа Н1N1— у пяти человек, штамм А (Н3N2) — у одного человека.

Вместе с тем эпидпорог по гриппу и ОРВИ пока не превышен, массовые мероприятия не запрещены. В период с 31 декабря 2018 года по 5 января 2019 года по области зарегистрировано более 6,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это почти на 12% ниже эпидемического порога. На неэпидемическом уровне сохраняется заболеваемость и в Ростове-на-Дону — более 2,5 тыс. случаев (на 70,5% ниже эпидпорога).

Напомним, свиной грипп (именно он, по словам специалистов, вызывает наиболее масштабные эпидемии) может вызвать заболевание как у людей, так и у животных. Этот вирус отличается от вируса обычного гриппа тем, что люди к нему сильнее восприимчивы.

Гонконгский грипп опасен для человека, так как нарушает работу сердца, нервной, эндокринной, дыхательной системы. Болезнь усугубляет все хронические недуги, может осложнить беременность. Если заниматься самолечением, то болезнь может привести к летальному исходу.