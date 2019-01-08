В Калужской области открылся ХХI фестиваль «Рождественская звезда»

Обнинск, Калужская область, , 17:00 — REGNUM ХХI областной православный фестиваль народного творчества «Рождественская звезда» торжественно открылся сегодня, 8 января в Городском дворце культуры Обнинска Калужской области.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии, по традиции фестиваль открыли Митрополит Калужский и Боровский Климент, представители региональных министерств и администрации города Обнинска.

Затем началось большое красочное театрализованное представление «Звезды Рождественской сияние». Вокальные, хореографические, художественные номера раскрыли причастность каждого исполнителя к Светлому празднику Рождества Христова.

В фойе Дворца культуры развернулась выставка-продажа изделий народных мастеров декоративно-прикладного искусства, детских объединений, профессиональных и самодеятельных художников.

Продолжился православный фестиваль в Доме культуры Физико-энергетического института концертом «Продлись, очарованье Рождества», в котором приняли участие хоровые коллективы, ансамбли и солисты.

Завершится православный фестиваль народного творчества «Рождественская звезда» 12 января в городе Жиздра на сцене Районного культурно-досугового центра праздничным концертом «Светом Рождества» с участием коллективов и исполнителей из Думиничского, Ульяновского, Сухиничского, Хвастовичского, Козельского, Людиновского, Жиздринского районов.

Всем исполнителям, коллективам, мастерам вручаются Благодарности за участие в фестивале, подписанные Митрополитом Калужским и Боровским Климентом и министром культуры Калужской области. Также участники получат памятные сувениры.

Организаторы фестиваля — Калужская Епархия, министерство культуры Калужской области, Калужский областной центр народного творчества, администрация города Обнинска, духовно-просветительский центр «Вера. Надежда. Любовь», Обнинский Городской Дворец культуры, Дом культуры ФЭИ.

Напомним, целью православного фестиваля народного творчества «Рождественская звезда» является духовно-нравственное, художественное, эстетическое воспитание детей и подростков, а также возрождение традиций православия и исторического наследия Калужского края.

Ежегодно фестиваль собирает вместе сотни участников из городов и районов Калужской области. Это и коллективы детских школ искусств, и воскресных школ, и культурно-досуговых учреждений.

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