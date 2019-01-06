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В калужском Обнинске создали Совет отцов

Общество

Организаторами нового объединения стали члены Общественного совета при ОМВД по городу Обнинску, руководители центра «Вера, Надежда, Любовь», а также протоиерей Сергий Вишняков и монахиня София (Ищенко)

Обнинск, Калужская область, 6 января 2019, 12:20 — REGNUM  В Духовно-просветительском центре «Вера, Надежда, Любовь» Калужской области состоялось учредительное собрание по созданию Совета отцов в городе Обнинске, сообщает 6 января корреспондент ИА REGNUM.

Организаторами нового объединения стали члены Общественного совета при ОМВД по городу Обнинску, руководители центра «Вера, Надежда, Любовь», а также протоиерей Сергий Вишняков и монахиня София (Ищенко).

Так, в рамках собрания монахиня София проинформировала собравшихся о деятельности Советов отцов, функционирующих в различных субъектах Российской Федерации, привела примеры успешной работы данных общественных организаций в вопросах укрепления семейных ценностей, профилактики правонарушений в подростковой среде.

По итогам встречи принято решение о создании в Обнинске Калужской области подобной общественной организации.

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