Как встретили Рождество в Казанском соборе Петербурга

Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM Центром празднования православного Рождества в Санкт-Петербурге в ночь с 6 на 7 января стал Казанский кафедральный собор.

Сюда пришли тысячи верующих, чтобы вместе вознести молитву и испытать радость от прихода в мир младенца Христа 2019 лет назад.

Великое повечерие, утреню, Всенощное бдение и Божественную литургию в Казанском соборе совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, которому сослужили cекретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, клирики собора и другие священники, отмечает пресс-служба Санкт-Петербургской епархии РПЦ.

Пришли в храм и представители светской власти — вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов, глава Центрального района города Андрей Хлутков и другие чиновники.

После чтения Евангелия митрополит Варсонофий огласил рождественское послание главы Русской православной церкви Святейшего Патриарха Кирилла.

Напомним, что президент России Владимир Путин в ночь на 7 января пришел на Рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор на Преображенской площади Петербурга. В 1952 году младенцем Путин был крещен в этом храме, поскольку неподалеку, в Басковом переулке, жила его семья. Много лет спустя здесь же происходило отпевание его родителей.

Президента сопровождали полпред в СЗФО СЗФО Александр Гуцан и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как сообщили в епархии, глава государства подарил Спасо-Преображенскому собору икону «Гoсподь Вседержитель».

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