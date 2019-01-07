Магнитогорск: хроника трагедии. первые дни 2019 года на Южном Урале

Александр Комаров, , 23:50 — REGNUM

На Южном Урале главной темой первых дней 2019 года стала трагедия в Магнитогорске. Новогодние праздники прошли где-то лесом. Было не до них. Сотрудники МЧС пытались спасти людей из-под завалов обрушившегося рано утром 31 декабря седьмого подъезда девятиэтажки. Медики боролись за жизни тех, кого достали из-под завалов, чиновники продумывали вопросы оказания пострадавшим людям помощи и решали судьбу 12-подъездного многоэтажного дома. А сотни рядовых жителей пытались помочь всем, чем возможно.

Борьба за жизни

Напомним, из-за обрушения подъезда под завалами оказались десяти людей. 18 человек спасатели спасли сразу. Затем в течение 31 декабря из-под завалов извлекли пятерых раненых и семерых погибших.

Днём 1 января произошло то, что журналисты уже окрестили новогодним чудом. Во время одной из «минут тишины» (их устраивали, чтобы было слышно просьбы о помощи) спасатели услышали детский плач. Из-под завалов извлекли 10-месячного младенца. Его мать и отец, по счастью, оказались живые и невредимые. Что касается ребёнка, то под завалами на 20-градусном морозе он провёл почти 40 часов. Спасло его то, что он был тепло укутан. Но состояние мальчика было тяжёлым. Его экстренно доставили в Москву. Сейчас мальчик проходит лечение в научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии.

Из-под завалов мальчика вытащили подполковник Пётр Гриценко и капитан Андрей Вальман. За это их лично поблагодарил президент Российской Федерации Владимир Путин.

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За ходом спасательной операции пристально следила вся страна. Увы, спасение младенца стало единственным с начала года радостным событием за время спасательной операции. В основном спасатели извлекали тела погибших граждан. К концу 1 января их количество выросло до девяти, а в течение 2 января увеличилось до 33-х. 3 января стало известно точное число погибших: 39 человек, из которых шестеро детей. детей — из Таджикистана. Вместе с ними погибла их мать. Отец детей и муж женщины был извлечён из-под завалов живым. Сейчас за его жизнь борются врачи Челябинска.

3 января после извлечения 39-го погибшего спасатели заявили о том, что людей под завалами больше нет. Поисково-спасательная операция была прекращена. Перед этим, 2 января, в Челябинской области был день траура. А 4-го прошли первые похороны. Земле предали тела шестерых погибших жильцов.

Помощь живым

Одной из главных тем начала 2019 года стало оказание помощи людям, которые потеряли из-за трагедии своих родных и близких либо лишились имущества и жилья. Ещё 31 декабря на помощь землякам пришли жители Магнитогорска. В первые часы после трагедии они буквально завалили оперативный штаб едой, одеждой, постельными принадлежностями. Многие местные жители стали волонтёрами. Также был открыт счёт для сбора денежных средств. К концу первой недели 2019 года на него поступило более 20 млн рублей. Кроме того, магнитогорцы были готовы временно поселить оставшихся без жилья людей у себя.

Тогда же, 31 декабря, губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявлял о том, что гражданам, потерявшим жильё, будут куплены другие квартиры. Тогда же он назвал и размеры денежной помощи. Семьям погибших было обещано по 100 тысяч рублей, а каждому из пострадавших — по 50 тысяч.

3 января суммы были скорректированы. Из регионального резервного фонда уже предусмотрели выделить по миллиону рублей каждой семье погибших и по 400 тысяч каждому из пострадавших, получивших тяжкий и средний вред здоровью. Жильцы с лёгким вредом здоровью могут рассчитывать на 200 тысяч рублей. Также власти компенсируют расходы на похороны. Предусмотрены и компенсации за утрату имущества (от 300 до 500 тысяч).

Всего из областного бюджета планировалось выделить на помощь жильцам примерно 63 млн рублей. Однако затем эта сумма возросла до 93 млн. Кроме того, 5 января председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении на помощь жильцам 65 140 тыс. рублей. Средства пойдут из резервного фонда правительства России.

Граждане уже получают предусмотренные для них выплаты. На 7 января 328 человек получили из областного бюджета выплаты в общей сумме 42,5 млн рублей. А семьям 18 погибших были произведены федеральные выплаты. Кроме того, средства с благотворительного счёта были направлены на возмещение расходов по аренде 72-х квартир и на компенсацию похорон всех 39 погибших.

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Судьба дома

Ещё одним важным вопросом стала дальнейшая судьба 12-подъездной девятиэтажки. 31 декабря Владимир Путин потребовал от чиновников не экономить и расселить всё, что вызывает сомнения. Власти уже приняли решение о том, что будут демонтированы восьмой подъезд и то, что осталось от седьмого. На их месте появится благоустроенная площадка и мемориал, в создании которого смогут принять участие жильцы дома и родственники погибших. Ещё два подъезда — пятый и шестой — будут отремонтированы.

Что касается подъездов с первого по четвёртый и с девятого по двенадцатый, то пока их оставляют в нынешнем виде. Там уже возобновили подачу воды и снова запустили лифты.

Примечательно, что чиновники собирались отказаться от использования в этом доме газовых плит. Собирались заменить электрическими. Однако жильцы на общедомовом собрании выступили против этой инициативы и потребовали вернуть им газ.

При этом часть жильцов требуют расселить весь дом. На одном из интернет==ресурсов опубликована их петиция к Владимиру Путину. Граждане заявляют, что после трагедии не могут находиться в своих квартирах, не смогут нормально в них жить. Кроме психологического фактора они называют и трещины, которые после взрыва якобы пошли по стенам. Люди опасаются, что уже не смогут продать свои квартиры, по крайней мере, за рыночную цену.

Отметим, сами чиновники заявляют о планируемом полном обследовании дома. Его проведут технические специалисты. Возможно, после этого по судьбе дома будут приняты новые решения. Правда, сроки проведения такого обследования пока не названы.

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Врачи спасли

Тем временем медики борются за жизнь и здоровье тех шестерых граждан, которые в результате обрушения подъезда получили травмы. Всего их было шестеро, в том числе 13-летний подросток и 10-месячный младенец, который, напомним, провёл под завалами гораздо больше времени, чем все остальные пятеро вместе взятые. К нему сейчас приковано внимание всей страны.

Рядом с ребёнком находится его мать — медицинская сестра. Под круглосуточным наблюдением ведущих специалистов московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии мальчик находится уже пятые сутки. Его состояние стабильное. Мальчик перешёл на самостоятельное дыхание, правда, пока при кислородной поддержке. Как заявила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова, динамика в состоянии ребёнка позитивная.

«Активно реагирует, общается с мамой. Пока он не говорит в силу возраста 10-месячного. Но у него есть голос, это очень важно. Он со вчерашнего дня уже подплакивает. Это очень хороший признак, потому что после длительной ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких — ИА REGNUM ) бывают нарушения, связанные с нижними отделами головного мозга», — сказала Скворцова.

При этом она добавила, что путь к выздоровлению долгий, но самое страшное уже позади. «Можем на сегодняшний день сказать, что ребеночек выжил, его состояние улучшается, он стабильный и мы надеемся сохранить полностью ножку», — отметила министр.

Ещё пятеро пострадавших продолжают лечение в больницах Челябинской области. Из них один в Челябинске и четверо в Магнитогорске. Подросток, который провёл под завалами примерно час, на прошедшей неделе был переведён из реанимации в обычную палату. Состояние здоровья остальных пострадавших жильцов также улучшается. Телесные раны врачи вылечат, в этом можно не сомневаться. Но с психологическими травмами гораздо сложнее. Десятки человек лишились своих близких и родных. И заменить эту утрату им не помогут никакие миллионы.