Путин поблагодарил сотрудников МЧС РФ за спасение малыша в Магнитогорске

Москва, , 00:32 — REGNUM Российский президент Владимир Путин поблагодарил подполковника Петра Гриценко и капитана Андрея Вальмана — сотрудников МЧС РФ — за спасение десятимесячного малыша при обрушении дома в городе Магнитогорске (Челябинская область), сообщает региональное управление министерства по чрезвычайным ситуациям.

Глава государства лично поблагодарил Вальмана и Гриценко за самоотверженную работу на месте обрушения дома, всем членам группы спасателей, участвовавших в спасении ребенка, он просил передать слова благодарности.

Напомним, 31 декабря рано утром в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушилась часть дома. На данный момент среди погибших числятся девять человек. Ведутся спасательные операции: шестеро спасены.

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1 января живой десятимесячный малыш был извлечен из-под обломков дома: он лежал в своей кроватке, завернутый в одеяло, поэтому не погиб. Во время поисковой операции при разборе завалов спасатели услышали его плач.

Вальман услышал голос ребенка и инициировал поиск младенца, в операции участвовали десятки специалистов МЧС РФ. Чтобы найти мальчика, пришлось пробираться сквозь многочисленные обрушенные конструкции.

Найденный ребенок отправлен в Москву в тяжелом состоянии. Он находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Состояние малыша оценивается как стабильно тяжелое.

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