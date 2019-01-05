В Marriott уточнили информацию о масштабной утечке данных

Вашингтон, , 15:07 — REGNUM В американской гостиничной сети Marriott International рассказали о предварительных результатах расследования случая масштабной утечки данных. Об этом сообщает TechCrunch.

Предварительное расследование позволило уточнить количество клиентов гостиничной сети Starwood Hotels (дочерняя организация Marriott), пострадавших от кибератаки на серверы организации. В Marriott сообщили, что утечка могла затронуть до 383 млн клиентов.

В гостиничной сети подтвердили, что хакеры могли получить доступ к 25 млн паспортных данных, из которых только 20 млн хранились в зашифрованном виде. Также в результате взлома утекло 8,6 млн номеров банковских карт.

В Marriott добавили, что компания отказалась от использования базы данных Starwood, переведя все гостиницы сети на базу данных Marriott.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация сети Marriott International сообщила об утечке данных в результате хакерской атаки на серверы Starwood Hotels 30 ноября 2018 года. Первоначально сообщалось, что хакеры могли получить доступ к данным 500 млн клиентов.