Извлечённый из-под завалов в Магнитогорске младенец начал дышать

Москва, , 11:33 — REGNUM Пострадавший при обрушении седьмого подъезда многоэтажки в Магнитогорске 10-месячный мальчик начал самостоятельно дышать. Об этом журналистам сообщили в областном минздраве.

«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешёл на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме», — отметили в ведомстве.

Состояние ребёнка медики оценивают как стабильное. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии он находится уже четверо суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подъезд обрушился рано утром 31 декабря после взрыва. Под обломками оказались более 40 человек. Днём 1 января по плачу под завалами нашли младенца. Его сразу же эвакуировали в Москву. Рядом с ним находится его мать — медсестра.

Всего спасатели смогли извлечь из-под обломков 45 человек. Из них 39 были мертвы.