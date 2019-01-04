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Погромы в индийской штате Керала после посещения храма Сабаримала женщинами

Общество

Масштабные акции протеста, инициатором которых выступила ультраправая индусская организация «Сабаримала Карма Самитхи», переросла в погромы и столкновения с полицией

Нью-Дели, 4 января 2019, 12:27 — REGNUM  3 января индийский штат Керала охватили масштабные акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией и погромы. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», причиной беспорядков стало посещение двумя женщинами младше 50 лет индусского храма Сабаримала.

Инициатором демонстраций выступила ультраправая индусская организация под названием «Сабаримала Карма Самитхи» (СКС). В отдельных районах штата Керала акции протеста переросли в вооружённые столкновения. Участники демонстраций блокировали дороги и даже предприняли попытки взорвать офисы местной правящей партии при помощи самодельных взрывных устройств. Полиции пришлось применить против протестующих водометы. В результате операций местных правоохранительных органов было задержано более 600 человек.

Ранее верховный суд Индии отменил запрет на посещение храма Сабаримала женщинами в возрасте от 10 до 50 лет. Несмотря на официальное разрешение толпы протестующих верующих не пускают паломниц в храм. Считается, что посещение данной святыни женщинами в указанном возрасте оскверняет индусского бога Айяппу. Протесты вспыхнули после того, как рано утром 2 декабря две женщины 40 лет смогли попасть в храм.

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Зарубежная хроника
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