Погромы в индийской штате Керала после посещения храма Сабаримала женщинами

Нью-Дели, , 12:27 — REGNUM 3 января индийский штат Керала охватили масштабные акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией и погромы. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», причиной беспорядков стало посещение двумя женщинами младше 50 лет индусского храма Сабаримала.

Инициатором демонстраций выступила ультраправая индусская организация под названием «Сабаримала Карма Самитхи» (СКС). В отдельных районах штата Керала акции протеста переросли в вооружённые столкновения. Участники демонстраций блокировали дороги и даже предприняли попытки взорвать офисы местной правящей партии при помощи самодельных взрывных устройств. Полиции пришлось применить против протестующих водометы. В результате операций местных правоохранительных органов было задержано более 600 человек.

Ранее верховный суд Индии отменил запрет на посещение храма Сабаримала женщинами в возрасте от 10 до 50 лет. Несмотря на официальное разрешение толпы протестующих верующих не пускают паломниц в храм. Считается, что посещение данной святыни женщинами в указанном возрасте оскверняет индусского бога Айяппу. Протесты вспыхнули после того, как рано утром 2 декабря две женщины 40 лет смогли попасть в храм.