Митрополит Рязанский раскритиковал фильм «Ирония судьбы»

Рязань, , 22:55 — REGNUM Митрополит Рязанский и Михайловский Марк с предновогодней речью обратился к прихожанам, в которой выступил с критикой фильма режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Видеообращение митрополита обнародовано на сайте Рязанской епархии.

По его словам, скрытая в глубинах фильма идея «не является положительной», хотя в картине Рязанова вроде бы нет ничего плохого.

Священнослужитель напомнил, что главный герой картины, предавший свою невесту, обрел новую любовь.

По его словам, картина «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» пропагандирует ложные ценности.

«Для того, чтобы случилось чудо (в фильме Рязанова), не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой», — отметил священнослужитель.

Митрополит напомнил, что церковь призывает людей к труду и постоянной работе над собой.

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