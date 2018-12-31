Ёлки живые и искусственные: как Екатеринбург встречает 2019 год

Екатеринбург, , 19:33 — REGNUM В Екатеринбурге к Новому году построили примерно 1000 ледовых городков. Больших, как на площади 1905 года или возле Дворца культуры ВИЗа, и маленьких, вроде того, что находится на улице Академика Шварца.

На большинстве площадок установили искусственные ёлки. Так уж повелось с середины нулевых, что живым новогодним деревьям местные чиновники не отдают предпочтения. Искусственные обходятся бюджету дешевле во всех отношениях. Не нудно каждый год тратиться на вырубку и перевозку. Купили один раз, десяток лет назад, и лежит она спокойно в надёжном месте.

Впрочем, есть и исключения. Например, живая ёлка установлена возле «Ельцин-центра». Также впервые за более чем десять леь живая лесная красавица (и даже не одна, а несколько!) украшает главный ледовый городок в самом центре Екатеринбурга.