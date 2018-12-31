Понедельник, 31 Декабря 2018 года
19:33:34 МСК

Ёлки живые и искусственные: как Екатеринбург встречает 2019 год

Общество

Последние дни 2018 года в столице Среднего Урала

52
Ёлки живые и искусственные: как Екатеринбург встречает 2019 год
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ёлка

Екатеринбург, 31 декабря 2018, 19:33 — REGNUM  В Екатеринбурге к Новому году построили примерно 1000 ледовых городков. Больших, как на площади 1905 года или возле Дворца культуры ВИЗа, и маленьких, вроде того, что находится на улице Академика Шварца.

6
Ёлка и правительственное здание
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ёлка и правительственное здание
15
Вечерний городок
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вечерний городок
28
Детвора резвится
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Детвора резвится

На большинстве площадок установили искусственные ёлки. Так уж повелось с середины нулевых, что живым новогодним деревьям местные чиновники не отдают предпочтения. Искусственные обходятся бюджету дешевле во всех отношениях. Не нудно каждый год тратиться на вырубку и перевозку. Купили один раз, десяток лет назад, и лежит она спокойно в надёжном месте.

14
В сквере у Театра драмы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В сквере у Театра драмы
27
Горку сделали прямо на ступеньках
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Горку сделали прямо на ступеньках
32
Красочное оформление
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Красочное оформление

Впрочем, есть и исключения. Например, живая ёлка установлена возле «Ельцин-центра». Также впервые за более чем десять леь живая лесная красавица (и даже не одна, а несколько!) украшает главный ледовый городок в самом центре Екатеринбурга.

1
Ёлка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ёлка
43
Серебряное копытце
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Серебряное копытце
41
По мотивам сказов Павла Бажова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
По мотивам сказов Павла Бажова
regnum author Алексей Колчин
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить