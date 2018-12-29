Власти Винницы отказались переименовать храм УПЦ без справки из Москвы

Винница, Украина, , 21:43 — REGNUM Настоятель винницкого храма священномученика Владимира митрополита Киевского протоиерей Алексий не смог выполнить скандальный закон, предписывающий канонической УПЦ изменить своё название, сообщило 29 декабря издание Strana.ua.

Священник обратился в Винницкую областную государственную администрацию с просьбой перерегистрировать общину своего храма, добавив к её названию слова «Московского патриархата», однако получил отказ — начальник местного отдела по делам религий Салецкий в категорической форме потребовал заверенный печатью документ от РПЦ, что община принадлежит Московскому патриархату.

«То есть, получается, мы должны государству доказать с помощью документов из Москвы, что мы — не украинская церковь, чтобы оно нас насильно переименовало», — прокомментировал ситуацию протоиерей Алексий.

В Винницкой епархии заявили, что чиновники намерены поставить каноническую Украинскую православную церковь в безвыходную ситуацию — если в УПЦ даже захотят выполнить антиконституционный закон, ей не позволят этого сделать в отведённые сроки, чтобы потом отменить регистрацию религиозных общин и передать храмы раскольничьей организации «Православная церковь Украины» (ПЦУ).

Напомним, в УПЦ считают закон о переименовании церкви антиконституционным и намерены добиваться его отмены через суд.

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Согласно уставным документам, УПЦ является структурой, центр которой находится на Украине, в отличие от ПЦУ, которой руководит из Стамбула Константинопольский патриархат.