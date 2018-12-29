В школах Нижегородской области нашли 440 нарушений

Нижний Новгород, , 20:07 — REGNUM По итогам проверочных мероприятий в образовательных организациях Нижегородской области выявлено 440 нарушений, с целью устранения которых принесено 13 протестов, внесено 110 представлений, вынесено 8 постановлений о возбуждении административных дел. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

В основном нарушения касаются организации питания учащихся, оказании им первичной медико-санитарной помощи, определении оптимальной учебной нагрузки и режима отдыха.

«В большинстве проверенных образовательных организаций выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, связанные с несоблюдением порядка гигиенической подготовки персонала, нарушением условий хранения продуктов, а также несоответствием фактического рациона питания утвержденному меню», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

В частности, в школах Нижегородского района Нижнего Новгорода занижалась масса готовых блюд, из рациона исключили свежие фрукты и овощи. В школах Советского района города, Кстовского района и Дзержинска дети не обеспечивались горячим питанием по субботам.

В «Работкинском аграрном колледже» учащимся не оказывали медицинскую помощь. В двух школах Ардатовского района медицинские кабинеты не оснащены соответствующим образом, причем отсутствовал не только аппарат искусственной вентиляции легких, а также травматические и посиндромные укладки, но и медикаменты для оказания неотложной помощи и кровоостанавливающие жгуты.

Допустили нарушения при формировании режима учебной нагрузки и планировании отдыха несколько детских садов в Ардатовском и Навашинском районах, а также ряд школ в Балахнинском районе. В дошкольных учреждениях для самых младших воспитанников продолжительность дневного сна не соответствует норме, а в учреждениях общего образования для учеников второй смены не было большой перемены.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре четверых директоров школ в Лукояновском районе привлекли к дисциплинарной ответственности за состояние руководимых ими учебных заведений.

Так, в помещениях школ повреждены красочное покрытие и штукатурка, не своевременно заменяются перегоревшие лампочки, используют питьевую воду, которая не соответствует санитарным правилам, в столовых нарушаются сроки хранения продуктов, не соблюдаются требования дезинфекции.