Население Сербии продолжает вымирать

Белград, , 16:05 — REGNUM Численность населения Сербии ежегодно сокращается в среднем на 35 тысяч человек. Об этом сообщает агентство «Танюг» со ссылкой на Республиканское бюро статистики.

Отмечается, что за период с 2005 по 2017 год средняя рождаемость составила 67 625 человек в год, а смертность — 102 884 человека.

За первые девять месяцев 2018 года, согласно предварительной оценке, в стране родилось 53 030 детей, что на 533 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот же период умерло на 2536 человек меньше, чем в 2017 году.

Напомним, что Сербия, наряду с соседними Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, Болгарией, Румынией и Венгрией, входит в десятку стран мира, население которых, по оценкам ООН, резко сократится в ближайшие 30−40 лет.

Демографические исследования, проводимые в самой Сербии, указывают на то, что при сохранении тенденций к 2050 году население страны может сократиться с нынешних 7 млн до 5 млн человек.

По оценкам специалистов, сербы останутся доминирующим населением и увеличения численности других этнических групп не произойдёт. Однако население страны стареет, вклад в сокращение его численности вносит и эмиграция. Высокие показатели рождаемости наблюдаются только у цыган, но они составляют малую часть населения Сербии.