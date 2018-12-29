В Петербурге вновь попытаются отреставрировать Интендантские склады

Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Северо-Западная дирекция по строительству и реставрации Министерства культуры снова заказала капремонт и реставрацию Интендантских складов на улице Глинки, 2, в Петербурге. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Здание является историческим памятником, раньше принадлежало Министерству обороны. Сейчас там нашла временное пристанище консерватория им. Римского-Корсакова, однако эти помещения пришли в негодность.

Предполагалось, что после реставрации туда переедет детище министра культуры Владимира Мединского — Российское военно-историческое общество, а также Государственный центр современного искусства, дирекция Петербургского международного культурного форума, сама Северо-Западная дирекция Минкультуры тоже устроит там офис.

Однако это уже не первая попытка отремонтировать здание, по первому конкурсу примерно на полмиллиарда рублей Интендантские склады должны были привести в порядок еще в 2014 году. С тех пор подрядчики неоднократно менялись, контракты разрывались.

Теперь объявлен тендер с ограниченным участием, стоимость контракта составляет 44,4 млн рублей. Подрядчик должен будет продумать конструктивные и объемно-планировочные решения, в том числе устройство перемычек в капитальных стенах, устройство лестниц, перекрытий, полов, вводы сетей, а также архитектурные решения, в том числе устройство новых стен и перегородок, установку акустических окон и дверей, внутреннюю отделку помещений, новых лестниц, архитектурные решения интерьеров.