YouTube-канал актёра Джека Блэка собрал более 1 млн подписчиков за неделю

Редондо-Бич, США, , 16:09 — REGNUM На новом YouTube-канале актёра и музыканта Джека Блэка вышло второе видео. В нём Блэк сообщает об успехе канала, который за неделю смогу собрать более 1 млн подписчиков.

Несмотря на то, что Блэк позиционирует свой канал Jablinski Games как игровой, нам нём пока не вышло ни одного ролика, связанного с играми. В новом видео актёр обещает выкладывать больше игровых роликов в 2019 году. За день видео собрало почти 2 млн просмотров.

Напомним, что неделю назад Джек Блэк создал собственный YouTube-канал Jablinski Games, посвящённый видеоиграм. Актёр сообщил, что его творчество обойдёт по популярности самых известных игровых блогеров: Ninja и PewDiePie. Выход новых роликов должен происходить каждую неделю, по пятницам. Фанаты Блэка поддержали инициативу создания канала и оставили под первым видео массу восторженных комментариев.

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