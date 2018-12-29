Украинским гражданам нечем платить за подорожавшие услуги ЖКХ — эксперт

Киев, , 14:51 — REGNUM В ноябре 2018 года граждане Украины оплатили менее половины суммы за услуги ЖКХ, сообщил экономист Виктор Скаршевский 29 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом долг населения Украины за потреблённые услуги ЖКХ вырос в ноябре 2018 года более чем на $281 млн.

Эксперт отметил, что уже в ноябре 2017 года процент оплат был невысоким — 71%. Поэтому в 2018 году произошёл мощнейший провал, констатировал экономист. Всего за 2018 год сумма долга за жилищно-коммунальные увеличилась в 1,5 раза.

«У украинских граждан нечем платить за подорожавшие и продолжающие дорожать жилищно-коммунальные услуги, зато правительство благодаря повышению тарифов смогло в декабре 2018 году получить кредиты от МВФ, ЕС и Мирового банка на сумму $2,4 млрд. Мягко говоря, очень странная экономическая политика», — подытожил Виктор Скаршевский.

Напомним, 21 декабря 2018 года Украина получила от МВФ транш в размере $1,4 млрд по новой программе сотрудничества.

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По мнению экс-главы СБУ, а ныне депутата Верховной рады Украины Валентина Наливайченко, страна может стать лидером мирового антирейтинга должников.

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