Украина получила новый транш от МВФ

Киев, , 11:51 — REGNUM Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявили 21 декабря в пресс-службе национального банка Украины, сообщило информационное агентство «УНН».

"Украина получила первый транш в размере 1 млрд специальных прав заимствований (около 1,4 млрд долл. США) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA)», — сказано в сообщении.

В нацбанке отметили, что благодаря кредиту МВФ золотовалютные резервы Украины побили рекорд времён Януковича:

«Это пятилетним максимум — последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года», — заявили в ведомстве.

Напомним, в ближайшие два года Украине придётся отдать кредиторам около $17 млрд.

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По мнению экспертов, Украине придётся отдавать до 30% своего бюджета, чтобы когда-нибудь расплатиться с долгами.

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