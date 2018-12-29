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После охоты иркутского губернатора возбуждено уголовное дело

Общество

5 января 2017 года в Иркутской области неустановленные лица незаконно «добыли медведя, а также иных диких животных»

Иркутск, 29 декабря 2018, 13:52 — REGNUM  По факту незаконной охоты на медведя в Иркутской области возбуждено уголовное дело. В причастности к преступлению проверяют главу региона Сергея Левченко, сообщает 29 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

В ведомстве отметили, что 5 января 2017 года в Иркутской области неустановленные лица незаконно «добыли медведя, а также иных диких животных».

«Проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый зампред Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов заявил, что историю с предполагаемым браконьерством губернатора Иркутской области Сергея Левченко следует «дожать до конца».

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Браконьерство
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