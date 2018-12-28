Зоозащитник об охоте Сергея Левченко: «Генсеки ушли, а привычки остались»

Москва, , 14:02 — REGNUM Получила новое развития скандальная ситуация вокруг зимнего отдыха губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Как ранее сообщало ИА РЕ, в сентябре 2018 года в СМИ активно обсуждалась история браконьерской охоты губернатора Иркутской области Сергей Левченко. В сети интернет было размещено видео, на котором губернатор совместно с другими участниками охоты убивает спящего в берлоге медведя. Ролик, опубликованный на портале «Яплакалъ», сопровождался явно неодобряющими действия Сергея Левченко комментариями.

«Надо, чтобы отработали правоохранительные органы. С учетом того, что президент подписал закон об ответственном обращении с животными. Надо сразу практически примером подкрепить новый закон, каким бы он ни был по качеству», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

«Мы — природоохранная организация и будем дожимать эту ситуацию до конца, потому что на таких охотах творится настоящий беспредел. Генсеки ушли, а привычки остались», — подчеркнул Элмурод Расулмухамедов.

Напомним, Совет федерации одобрил закон об ответственном отношении к животным 21 декабря. Согласно закону, Обращение с животными основывается на следующих нравственных принципах и принципах гуманности: запрещение жестокого обращения с животными; отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания; ответственность человека за судьбу животного; воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным; научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов человека, общества и государства.

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