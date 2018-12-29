Жители России хотят в Новом году мира во всем мире

Москва, , 10:41 — REGNUM Жители России в ходе опроса рассказали, чтобы они попросили у Деда Мороза на Новый год. Самое главное желание — здоровье себе и всем людям на Земле (37%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также одно из основных желаний российских граждан — это мир во всем мире (10%). Материального достатка попросили 9% опрошенных, квартиру хотят 5%, хорошую карьеру и зарплату загадают по 5% респондентов.

Также респонденты пожелали в новом 2019 году процветания и стабильности России (4%), счастья, повышения пенсий и уровня жизни (по 3%). О снижения цен на всё мечтают 2% граждан.

Опрос проведен 14 декабря 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) планируют встретить Новый год дома в кругу семьи или на даче. 17% пойдут в гости к друзьям. В кафе, ресторане или клубе планируют отметить Новый год 5% граждан.

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