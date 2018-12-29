В Красногорске откроется первый этап развязки двух шоссе

Красногорск, , 09:55 — REGNUM В подмосковном Красногорске 29 декабря состоится открытие первого этапа развязки между Волоколамским и Ильинским шоссе, передаёт телеканал «360».

"Первый этап обеспечит бессветофорное движение по путепроводу основного хода из Москвы в Красногорск, из Красногорска в Москву по Волоколамскому шоссе», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, это существенно улучшит транспортную ситуацию в Красногорске.

Подробно о транспортных проблемах подмосковного Красногорска читайте в статье ИА REGNUM «Транспортный капкан. Жителям Красногорска не оставили альтернативы».

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