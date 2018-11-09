Транспортный капкан. Жителям Красногорска не оставили альтернативы

Евгений Цоц, , 13:49 — REGNUM

Город-спутник Москвы, главный город Подмосковья, в котором расположены органы областной власти, мучается от ежедневного многочасового транспортного коллапса. Даже когда в Москве сервис Яндекс. Пробки показывает 2 балла, Красногорск остается парализован. Путь от западных окраин до ближайшего метро стабильно превышает час, а иногда растягивается до двух. Электричка это же расстояние преодолевает за 16 минут, оставаясь, порою, единственной возможностью выбраться из автомобильного ада.

Красногорск, по сути, город одной улицы, Волоколамского шоссе, которое в пути меняет названия, но остается безальтернативной артерией для автомобилей, автобусов, маршрутных такси. И если в Москве шоссе разворачивается на 8−10 полос, то в Красногорске оно гораздо уже. Более того, есть совсем узкое место под пересекающим его железнодорожным мостом в районе Павшинской поймы с ограничением в четыре полосы. Здесь совсем близко Москва и уже собраны автомобильные потоки со всего Красногорска. По иронии градостроителей, именно в этом месте Волоколамка соединяется с другим могучим потоком — Ильинским шоссе. По капле автомобили пробиваются через тромб — плод мысли криворуких хозяйственников.

Любопытно, что Красногорск — первый город Подмосковья, получивший станцию метро — Мякинино. Но построили ее на противоположном от жилых домов берегу Москвы-реки, там, где располагаются правительство Московской области, Московский областной суд и другие важные здания. Через несколько лет над людьми немного сжалились и соорудили пешеходный мост. Он доступен жителям Павшинской поймы, которые, хотя бы пешком, могут выбраться из транспортного капкана. Остальной Красногорск вынужден ехать к Тушинской, потому что к мосту в обход пробки не ходит общественный транспорт. Можно выйти за пробкой и прогуляться пешком, но смысла уже нет, потому что по Москве к метро все автобусы подъезжают быстрее.

Не стоит сомневаться, что рассказывая о транспортной ситуации в Красногорске, местные чиновники говорят и о Мякинино, и о пешеходном мосте. А о том, что этой инфраструктурой подавляющее большинство горожан не могут воспользоваться, умалчивают. По сути, власти Подмосковья забрали инфраструктуру, предназначенную для целого города, для роскошного обслуживания самих себя, превратив Красногорск в большой капкан, откуда не выбраться.

Насколько властям в действительности плевать на проблемы жителей говорит тот факт, что Тушинская, куда ездит для пересадки в метро весь работающий Красногорск, лишь пятая станция по удаленности от города. Кроме Мякинино, рядом Митино, Волоколамская и Пятницкое шоссе. Но нормального подъезда к ним не было и нет. Много лет оставался в мечтах короткий и очевидный путь к Митино. Со стороны Красногорска имелась улица Речная, со стороны Москвы — Дубравная, а между ними — короткий отрезок бездорожья, блокированный насыпями и валами. И в чем проблема была — непонятно, то ли у земли был владелец, который не соглашался проложить дорогу, то ли власти Москвы не хотели нагружать Митино и отказывались соединять две улицы, но «блокпост» много лет преграждал путь к метро жителям Подмосковья. Впрочем, перед губернаторскими выборами 2018 года «дорогу жизни» все-таки проложили, узенькую двухполоску, которая стоит в пробках и не используется общественным транспортом. Просили? Получайте!

Вместо простых решений, избавить Красногорск от паралича должна строящаяся масштабная развязка в районе Павшинской поймы. Пока оценить, насколько она развяжет транспортные потоки, сложно, но зато уже осваивает финансовые. Объём финансирования, который называл губернатор Московской области Андрей Воробьёв — более 14 миллиардов рублей. Пока же жители ежедневно вынуждены часами проводить в салонах автобусов и машин.