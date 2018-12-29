На улицах Москвы высадили клёны и декоративные яблони

Москва, 29 декабря 2018, 09:20 — REGNUM В Москве завершилась высадка деревьев на благоустроенных улицах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в микроблоге Twitter.
«Закончили высадку деревьев на благоустроенных московских улицах. Это 745 лип, клёнов, дубов, рябин и декоративных яблонь», — написал он.
Собянин пояснил, что из-за «необычно теплой и длинной осени период вегетации деревьев закончился позже обычного, поэтому и высадка началась только в декабре».
Ранее мэр столицы обратил внимание на градостроительный потенциал Новой Москвы.
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