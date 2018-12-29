Бывший мэр китайского города Ланьжоу ближайшие 11 лет проведет в тюрьме

Ланьчжоу, Китай, , 05:08 — REGNUM Бывший мэр города Ганьсу на северо-западе Китая приговорен к 11 годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн юаней (около $145,66 тыс.) за взяточничество, сообщает агентство Синьхуа.

Бывший мэр города Ланьжоу Луань Кецзюнь был признан виновным в получении наличности, недвижимого и движимого имущества общей суммой в 10 млн юаней (около $1,45 млн), а также валюты в размере 110 тыс. долларов и 22 тыс. евро в период с 2002 по 2017 годы, говорится в заявлении Промежуточного народного суда города Байинь.

Луань также успел потрудиться на посту мэра Циняна и вице-мэра города Чжанъе в указанный выше период. Все незаконно нажитое Луанем будет возвращено в государственную казну, а сам виновный 11 следующих лет проведет в тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китае судили бывшего политического советника, который также был уличен в коррупции. Однако он, осознав свою вину, явился с повинной, в связи с чем, возможно, получит несколько более мягкий приговор.

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